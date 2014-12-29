На Московском вокзале полицейские задержали 20-летнего зацепера

Молодой человек зацепился за внешние элементы состава в момент отправления поезда с Ленинградского вокзала в Москве.

Петербургскими транспортными полицейскими установлен зацепер на скоростном поезде "Москва – Санкт-Петербург". Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от представителя транспортной безопасности о том, что на высокоскоростном поезде сообщением "Москва – Санкт-Петербург" следует зацепер. По прибытии пассажирского состава на Московский вокзал в Петербурге сотрудниками транспортной полиции правонарушитель установлен. Им оказался 20-летний житель Подмосковья.

Молодой человек зацепился за внешние элементы состава в момент отправления поезда с Ленинградского вокзала в Москве. Юноша планировал доехать таким образом до Петербурга с целью туристического досуга, но был замечен на железнодорожной станции Торбино Новгородской области.

Молодой человек ранее уже привлекался к административной ответственности по статье 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте".

В отношении нарушителя составлено ещё два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте" и по ст. 11.15.1 КоАП РФ "Нарушения в области транспортной безопасности".

Ранее на станции Торфяное с "Сапсана" сняли 21-летнего зацепера из Петербурга.

Фото: Piter.tv