На станции Торфяное с "Сапсана" сняли 21-летнего зацепера из Петербурга

Он хотел испытать острые ощущения.

Транспортными полицейскими на станции Торфяное Новгородской области выявлен зацепер из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

В дежурную часть Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что по на высокоскоростном поезде сообщением "Санкт-Петербург – Москва" на станции Любань между вагонами был замечен зацепер.

Сотрудники полиции на станции Торфяное сняли с поезда нарушителя. Им оказался 21-летний петербуржец, который хотел испытать острые ощущения.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 11.15 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

Ранее петербургскими транспортными полицейскими был установлен 14-летний зацепер.

Фото: Telegram/ Транспортная полиция СЗФО