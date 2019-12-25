На станции Торфяное с "Сапсана" сняли 21-летнего зацепера из Петербурга

Транспортными полицейскими на станции Торфяное Новгородской области выявлен зацепер из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.
В дежурную часть Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что по на высокоскоростном поезде сообщением "Санкт-Петербург – Москва" на станции Любань между вагонами был замечен зацепер.
Сотрудники полиции на станции Торфяное сняли с поезда нарушителя. Им оказался 21-летний петербуржец, который хотел испытать острые ощущения.
В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 11.15 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований в области транспортной безопасности".
Ранее петербургскими транспортными полицейскими был установлен 14-летний зацепер.
Фото: Telegram/ Транспортная полиция СЗФО
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