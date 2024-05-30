Петербургскими транспортными полицейскими установлен 14-летний зацепер

Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет и на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе мониторинга соцсетей был выявлен видеоролик, на котором подростки ехали на поезде повышенной комфортности с внешней стороны.

Как рассказали в Санкт-Петербургском линейном управлении МВД России на транспорте, был установлен один из участников ролика. Им оказался 14-летний местный житель.

Со слов самого нарушителя, он ездил таким способом на поездах повышенной комфортности, скоростных поездах и пригородных электричках с разных вокзалов и в разных направлениях.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет и на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что "зацепинг" – крайне опасный способ передвижения. Нередко он становится причиной несчастных случаев!

Ранее полицейские задержали 13-летнего зацепера из Ленобласти.

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Видео: Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте