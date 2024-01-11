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Полицейские задержали 13-летнего зацепера из Ленобласти

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В отношении законного представителя несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол.

Петербургскими транспортными полицейскими установлен 13-летний зацепер из Ленобласти. Об этом рассказало Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе мониторинга интернета выявили видеоролик, в котором двое подростков едут на движущемся составе электричке с внешней стороны. Правоохранителями был установлен один из участников ролика. Им оказался 13-летний житель Ленинградской области.

Юный нарушитель с целью получения острых ощущений неоднократно использовал запрещенный способ проезда на поездах, подвергая свою жизнь опасности. Со слов самого нарушителя, чаще всего он катался в Выборгском и Сестрорецком направлениях. Также юноша рассказал, что на видеоролике заснят проезд на электричке от железнодорожной станции Девяткино до станции Лаврики.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Информация о правонарушителе передана в территориальный орган внутренних дел для решения постановки на профилактический учет данного лица и на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее транспортная полиция задержала ещё одного 13-летнего зацепера в Петербурге.

Видео: Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте

Теги: зацепер, зацепинг, электрички
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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