Транспортная полиция задержала 13-летнего "зацепера" в Петербурге

Подросток регулярно ездил на поездах пригородного сообщения, перемещаясь между вагонами, попутно фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона.

Петербургскими полицейскими задержан 13-летний любитель экстремальных развлечений – "зацепер". Информация предоставлена пресс-службой Ленинградско-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Подросток регулярно ездил на поездах пригородного сообщения, перемещаясь между вагонами, попутно фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона. Наиболее распространённым маршрутом мальчика стали железнодорожные пути между станциями Лигово и Ленинский проспект.

Правоохранительные органы провели разъяснительную работу с нарушителем, подробно рассказав о последствиях увлечений такими опасными занятиями, как "зацепинг" и "руфинг". Родители ребёнка привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по надзору, воспитанию и образованию несовершеннолетнего в соответствии с частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Ранее мы сообщили о том, что на станции Волховстрой задержан злоумышленник, разрисовавший вагон поезда.

Фото и видео: Санкт-Петербург-Балтийский ЛО МВД России на транспорте