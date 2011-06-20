На станции Волховстрой задержан злоумышленник, разрисовавший вагон поезда

Задержанный гражданин, 21-летний выходец из Республики Саха, ранее уже попадал в поле зрения полиции: в прошлом году в отношении него возбудили уголовное дело за подобное правонарушение.

Транспортная полиция получила сообщение от сотрудника патрульно-постовой службы, прапорщика Александра Соколова, служащего в отдельном взводе линейного отдела МВД России на железнодорожной станции Волховстрой. Александр обнаружил подозрительную активность возле поезда на платформе 45 км, информирует пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Во время остановки электрички, следующей маршрутом "Санкт-Петербург–Волховстрой", молодой полицейский заметил двух парней в масках, наносивших граффити на вагон пассажирского состава. Несмотря на то, что прапорщик Соколов действовал вне служебного времени, он немедленно вмешался.

Предупредив нарушителей о своем статусе сотрудника правоохранительных органов и потребовав прекратить порчу имущества, Соколов столкнулся с противодействием. Молодые люди решили бежать, но сотрудник полиции применил специальные приёмы самообороны и смог задержать одного из хулиганов.

Задержанный гражданин, 21-летний выходец из Республики Саха, ранее уже попадал в поле зрения полиции: в прошлом году в отношении него возбудили уголовное дело за подобное правонарушение. Во время допроса молодой человек подтвердил, что специально приехал на 45-й километр с намерением нанести рисунки на вагоны поездов.

Теперь в отношении задержанного сотрудниками Ленинградского управления МВД России на транспорте открыто новое уголовное дело по пункту 2 статьи 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм"). Нарушителю назначена мера пресечения в виде письменного обязательства являться по повесткам следователя. Следствие по делу продолжается, ведутся мероприятия по установлению местонахождения второго подозреваемого.

Ранее мы сообщили о том, что на станции Сиверская проводится проверка по факту травмирования женщины.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте