На станции Сиверская проводится проверка по факту травмирования женщины

Пострадавшая доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Транспортная полиция получила сигнал о происшествии на 67-м километре первого пикета рядом с железнодорожной станцией Сиверская в Гатчинском районе Ленобласти, где электричка нанесла травму женщине, информирует пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел, когда 56-летняя местная жительница пересекала железную дорогу вне зоны специально оборудованного перехода. Водитель состава неоднократно сигналил и предпринял меры экстренного торможения, однако столкновение предотвратить не удалось. Пострадавшую зацепило краем вагона.

Пострадавшая доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас проводится проверка происшествия, выясняются все подробности случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что электропоезд сбил дикого лося между станциями Мшинская и Строганово.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)