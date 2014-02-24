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На станции Сиверская проводится проверка по факту травмирования женщины
Сегодня, 16:30
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На станции Сиверская проводится проверка по факту травмирования женщины

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Пострадавшая доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Транспортная полиция получила сигнал о происшествии на 67-м километре первого пикета рядом с железнодорожной станцией Сиверская в Гатчинском районе Ленобласти, где электричка нанесла травму женщине, информирует пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел, когда 56-летняя местная жительница пересекала железную дорогу вне зоны специально оборудованного перехода. Водитель состава неоднократно сигналил и предпринял меры экстренного торможения, однако столкновение предотвратить не удалось. Пострадавшую зацепило краем вагона.

Пострадавшая доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас проводится проверка происшествия, выясняются все подробности случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что электропоезд сбил дикого лося между станциями Мшинская и Строганово.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: санкт-петербург, спб-балтийский ло мвд россии на транспорте
Категории: Лента новостей,

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