Электропоезд сбил дикого лося между станциями Мшинская и Строганово

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили работников железной дороги.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования дикого животного. На 89-м километре первого пикета между станциями Мшинская и Строганово электропоезд сбил лося, сообщили в ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили работников железной дороги. Животное внезапно выбежало на пути перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Зверь погиб от ушибов.

Случившееся не повлияло на график движения поездов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация передана в комитет по охране животного мира.

Ранее мы рассказывали о том, что поезд наехал на лося на перегоне Колпино — Поповка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)