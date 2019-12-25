На перегоне Колпино — Поповка поезд наехал на лося

Задержка поездов составила 30 минут.

В Ленобласти сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели лося на железнодорожных путях. Об этом рассказали в ЛУ МВД России на транспорте.

Ночью накануне в дежурную часть поступила информация о том, что на 30-м километре перегона Колпино — Поповка в Тосненском районе поезд, следовавший из Петербурга в Москву, сбил дикое животное. Лось перебегал пути прям перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Задержка поездов составила 30 минут.

Данные передали в Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Ранее мы сообщили о том, что электропоезд сообщением "Малая Вишера — Петербург" насмерть сбил лося на перегоне Саблино — Колпино. Задержки электричек не допустили.

Фото: Piter.TV