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На перегоне Колпино — Поповка поезд наехал на лося
Сегодня, 11:58
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На перегоне Колпино — Поповка поезд наехал на лося

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Задержка поездов составила 30 минут.

В Ленобласти сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели лося на железнодорожных путях. Об этом рассказали в ЛУ МВД России на транспорте. 

Ночью накануне в дежурную часть поступила информация о том, что на 30-м километре перегона Колпино — Поповка в Тосненском районе поезд, следовавший из Петербурга в Москву, сбил дикое животное. Лось перебегал пути прям перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Задержка поездов составила 30 минут. 

Данные передали в Министерство природных ресурсов и экологии региона. 

Ранее мы сообщили о том, что электропоезд сообщением "Малая Вишера — Петербург" насмерть сбил лося на перегоне Саблино — Колпино. Задержки электричек не допустили. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, поезд сбил лося
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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