Электропоезд насмерть сбил лося на перегоне Саблино — Колпино

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях. Об этом сообщили в ЛУ МВД России на транспорте.

Вечером 24 апреля в дежурную часть поступила информация о том, что на 38-м километре второго пикета, перегона Саблино — Колпино, электричка сообщением "Малая Вишера — Петербург" сбила лося. Он перебегал пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Задержки электричек не допустили. Данные передали в Министерство природных ресурсов и экологии области.

Ранее мы рассказывали о том, что на перегоне Грузино — Васкелово электричка насмерть сбила 43-летнего мужчину. Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)