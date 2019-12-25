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Электропоезд насмерть сбил лося на перегоне Саблино — Колпино
Сегодня, 12:23
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Электропоезд насмерть сбил лося на перегоне Саблино — Колпино

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Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях. Об этом сообщили в ЛУ МВД России на транспорте. 

Вечером 24 апреля в дежурную часть поступила информация о том, что на 38-м километре второго пикета, перегона Саблино — Колпино, электричка сообщением "Малая Вишера — Петербург" сбила лося. Он перебегал пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 

Задержки электричек не допустили. Данные передали в Министерство природных ресурсов и экологии области.

Ранее мы рассказывали о том, что на перегоне Грузино — Васкелово электричка насмерть сбила 43-летнего мужчину. Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: поезд сбил лося, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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