На перегоне Грузино – Васкелово электричка насмерть сбила 43-летнего мужчину

Предположительно, местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Ленинградской области проводится проверка по факту смертельного травмирования на железнодорожном перегоне Грузино – Васкелово. Подробности сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Около одиннадцати часов вечера 1 апреля в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 46 километре 2 пикета железнодорожного перегона Грузино – Васкелово электричка наехала на человека.

Было установлено, что на момент приближения электропоезда 43-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Предположительно, местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на перегоне Андреево – Блок электричка насмерть сбила 60-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv