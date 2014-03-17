На перегоне Андреево – Блок электричка насмерть сбила 60-летнюю женщину

Удар пришёлся по касательной, задев женщину передней ступенькой, расположенной в носовой части кабины машиниста.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины на перегоне Андреево – Блок. Об этом рассказала пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Около одиннадцати часов вечера 27 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на перегоне Андреево – Блок Киришского района Ленинградской области электричка "Волховстрой – Будогощь" наехала на человека.

Предварительно установлено, что 60-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезд избежать не удалось. Удар пришёлся по касательной, задев женщину передней ступенькой, расположенной в носовой части кабины машиниста. Однако, пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью.

Задержка электрички составила 24 минуты.

Ранее на станции Любань мужчину задел по касательной поезд "Белгород – Санкт-Петербург".

Фото: Piter.tv