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На станции Любань мужчину задел по касательной поезд "Белгород – Санкт-Петербург"
Сегодня, 10:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На станции Любань мужчину задел по касательной поезд "Белгород – Санкт-Петербург"

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38-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на станции Любань. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Накануне около десяти часов утра в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Любань Тосненского района Ленинградской области пассажирским поездом сообщением "Белгород – Санкт-Петербург" травмирован человек. 

Предварительно установлено, что 38-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на попытки машиниста, избежать наезда не удалось. 

Мужчину задело по касательной, он госпитализирован. Задержки поездов не допущено. 

Ранее на перегоне Купчинская – Шушары грузовой поезд наехал на 60-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv

Теги: поезд, травма
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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