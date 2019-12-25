На станции Любань мужчину задел по касательной поезд "Белгород – Санкт-Петербург"

38-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на станции Любань. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Накануне около десяти часов утра в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Любань Тосненского района Ленинградской области пассажирским поездом сообщением "Белгород – Санкт-Петербург" травмирован человек.

Предварительно установлено, что 38-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на попытки машиниста, избежать наезда не удалось.

Мужчину задело по касательной, он госпитализирован. Задержки поездов не допущено.

Ранее на перегоне Купчинская – Шушары грузовой поезд наехал на 60-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv