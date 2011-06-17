На перегоне Купчинская – Шушары грузовой поезд наехал на 60-летнего мужчину

Проводится проверка по факту травмирования мужчины на перегоне между станциями Купчинская – Шушары. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
В воскресенье (23 февраля) около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Купчинская – Шушары грузовой поезд наехал на человека.
Установлено, что 60-летний житель Павловска, предположительно, в состоянии опьянения, предпринял попытку перейти железную дорогу в неустановленном месте перед приближающимся составом.
Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но наезд предотвратить не удалось. Потерпевший с различными травмами госпитализирован.
Ранее грузовой поезд сбил 80-летнюю женщину в Лодейном Поле.
Фото: Piter.tv
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