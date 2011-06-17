На перегоне Купчинская – Шушары грузовой поезд наехал на 60-летнего мужчину

Предположительно, он был в состоянии опьянения.

Проводится проверка по факту травмирования мужчины на перегоне между станциями Купчинская – Шушары. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В воскресенье (23 февраля) около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Купчинская – Шушары грузовой поезд наехал на человека.

Установлено, что 60-летний житель Павловска, предположительно, в состоянии опьянения, предпринял попытку перейти железную дорогу в неустановленном месте перед приближающимся составом.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но наезд предотвратить не удалось. Потерпевший с различными травмами госпитализирован.

Ранее грузовой поезд сбил 80-летнюю женщину в Лодейном Поле.

Фото: Piter.tv