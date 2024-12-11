Грузовой поезд сбил 80-летнюю женщину в Лодейном Поле

Сотрудники транспортной полиции Ленинградской области организовали проверку по факту смертельного наезда грузового состава на пожилую женщину на территории города Лодейное Поле, – сообщают в пресс-службе окружного ведомства.
Сообщение о происшествии поступило в часть транспортной полиции вчера. По данным правоохранителей, инцидент произошел на Северном переезде населенного пункта.
По версии полицейских, причиной трагедии стало то, что 80-летняя женщина переходила пути на красный сигнал светофора в момент приближения грузового поезда. Машинист подавал звуковые сигналы и применил торможение состава, однако состав все равно наехал на местную жительницу. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время сотрудниками линейного отдела МВД России на ст. Волховстрой проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Транспортная полиция СЗФО
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Фото: Piter.TV
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