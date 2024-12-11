Грузовой поезд сбил 80-летнюю женщину в Лодейном Поле

Скончавшаяся переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники транспортной полиции Ленинградской области организовали проверку по факту смертельного наезда грузового состава на пожилую женщину на территории города Лодейное Поле, – сообщают в пресс-службе окружного ведомства.

Сообщение о происшествии поступило в часть транспортной полиции вчера. По данным правоохранителей, инцидент произошел на Северном переезде населенного пункта.

По версии полицейских, причиной трагедии стало то, что 80-летняя женщина переходила пути на красный сигнал светофора в момент приближения грузового поезда. Машинист подавал звуковые сигналы и применил торможение состава, однако состав все равно наехал на местную жительницу. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудниками линейного отдела МВД России на ст. Волховстрой проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Транспортная полиция СЗФО

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Фото: Piter.TV