  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом "Ласточка" сбила ребенка
Сегодня, 16:15
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом "Ласточка" сбила ребенка

0 0

Столкновение произошло на станции Токсово.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка в Ленобласти, сообщили в надзорном ведомстве. 

Предварительно, 12 февраля на станции Токсово девочка была травмирована электропоездом "Ласточка". Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы, однако столкновения избежать не получилось. 

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что электричка из Малой Вишеры в Петербург частично сошла с рельсов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ласточка, токсово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии