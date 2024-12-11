Под Петербургом "Ласточка" сбила ребенка

Столкновение произошло на станции Токсово.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка в Ленобласти, сообщили в надзорном ведомстве.

Предварительно, 12 февраля на станции Токсово девочка была травмирована электропоездом "Ласточка". Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы, однако столкновения избежать не получилось.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что электричка из Малой Вишеры в Петербург частично сошла с рельсов.

Фото: Piter.TV