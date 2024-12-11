Электричка из Малой Вишеры в Петербург частично сошла с рельсов

Движение на участке не прерывается.

На станции Ушаки в Ленобласти произошел сход одной колесной пары четвертого вагона электрички из Малой Вишеры в Петербург. Об этом рассказали в ОЖД.

Инцидент случился утром 13 февраля. Движение на участке не прерывается. Пассажиров поезда пересадили в другой из Любани в Северную столицу. Создан оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.

Информацию о движении составов можно получить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов "РЖД": 8-800-775-00-00.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО (носит иллюстративный характер)