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Электричка из Малой Вишеры в Петербург частично сошла с рельсов
Сегодня, 10:55
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Электричка из Малой Вишеры в Петербург частично сошла с рельсов

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Движение на участке не прерывается.

На станции Ушаки в Ленобласти произошел сход одной колесной пары четвертого вагона электрички из Малой Вишеры в Петербург. Об этом рассказали в ОЖД. 

Инцидент случился утром 13 февраля. Движение на участке не прерывается. Пассажиров поезда пересадили в другой из Любани в Северную столицу. Создан оперативный штаб для координации ликвидации происшествия. 

Информацию о движении составов можно получить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов "РЖД": 8-800-775-00-00

Ранее на Piter.TV: электропоезд сбил насмерть пенсионерку в Репино. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО (носит иллюстративный характер) 

Теги: ушаки, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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