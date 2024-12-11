Электропоезд сбил насмерть пенсионерку в Репино

Предварительно, женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования пенсионерки на станции Репино. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 11 февраля.

На месте была установлена личность погибшей: ей оказалась 76-летняя жительница Петербурга. Предварительно, женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО