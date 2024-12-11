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Электропоезд сбил насмерть пенсионерку в Репино
Сегодня, 12:08
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Электропоезд сбил насмерть пенсионерку в Репино

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Предварительно, женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования пенсионерки на станции Репино. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 11 февраля. 

На месте была установлена личность погибшей: ей оказалась 76-летняя жительница Петербурга. Предварительно, женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью. 

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: водитель Lada сбил подростка в Кировском районе. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: женщину сбила электричка, репино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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