Водитель Lada сбил подростка в Кировском районе

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Проводится проверка по факту ДТП со школьником в Кировском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 10 февраля напротив дома по улице Бурцева 36-летний водитель автомобиля Lada во внутридворовой территории наехал на 13-летнего школьника.

В результате аварии подростка доставили в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: на Будапештской улице столкнулись Haval и подросток на электровелосипеде.

Фото: Piter.TV