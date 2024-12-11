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Водитель Lada сбил подростка в Кировском районе
Сегодня, 11:06
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Водитель Lada сбил подростка в Кировском районе

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Проводится проверка по факту ДТП со школьником в Кировском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 10 февраля напротив дома по улице Бурцева 36-летний водитель автомобиля Lada во внутридворовой территории наехал на 13-летнего школьника. 

В результате аварии подростка доставили в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.TV: на Будапештской улице столкнулись Haval и подросток на электровелосипеде. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, улица бурцева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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