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На Будапештской улице столкнулись Haval и подросток на электровелосипеде
Сегодня, 10:50
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На Будапештской улице столкнулись Haval и подросток на электровелосипеде

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Юношу госпитализировали в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 10 февраля около дома 104 по Будапештской улице 53-летний водитель автомобиля Haval М6 столкнулся с движущимся в попутном направлении электровелосипедом под управлением 17-летнего учащегося медицинского колледжа.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на улице Карбышева минивэн сбил курьера. 

Фото: Piter.TV 

Теги: будапештская улица, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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