На Будапештской улице столкнулись Haval и подросток на электровелосипеде

Юношу госпитализировали в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 февраля около дома 104 по Будапештской улице 53-летний водитель автомобиля Haval М6 столкнулся с движущимся в попутном направлении электровелосипедом под управлением 17-летнего учащегося медицинского колледжа.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV