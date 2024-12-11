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На улице Карбышева минивэн сбил курьера

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Пострадавших нет, но у водителя могут быть проблемы.

В Санкт-Петербурге на улице Карбышева произошло ДТП: минивэн сбил курьера. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

По словам очевидцев, авария произошла около 17:00 в понедельник, 10 февраля. Судя по опубликованным кадрам, курьер не получил серьёзных травм.

В комментариях подписчики сообщества в ВК выразили обеспокоенность манерой вождения курьеров, отметив: "Даже здесь видно, что он валяется на разделительной полосе".

Ранее Piter.TV сообщал, что 3 бытовки сгорели на Краснофлотском шоссе в Ломоносове.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: дтп, дтп на карбышева, сбил курьера
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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