На улице Карбышева минивэн сбил курьера

В Санкт-Петербурге на улице Карбышева произошло ДТП: минивэн сбил курьера. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.
По словам очевидцев, авария произошла около 17:00 в понедельник, 10 февраля. Судя по опубликованным кадрам, курьер не получил серьёзных травм.
В комментариях подписчики сообщества в ВК выразили обеспокоенность манерой вождения курьеров, отметив: "Даже здесь видно, что он валяется на разделительной полосе".
Ранее Piter.TV сообщал, что 3 бытовки сгорели на Краснофлотском шоссе в Ломоносове.
Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
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