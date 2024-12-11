3 бытовки сгорели на Краснофлотском шоссе в Ломоносове

Их тушением занимались 10 человек.

В 17:38 спасателям Северной столицы поступило сообщение о пожаре, который был замечен в Ломоносове. На Краснофлотском шоссе, 39 горели 3 бытовки, – Оперативная пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

Огонь охватил 3 дощатых, обшитых металлом бытовки размером 3 на 6 метров каждая. Пожар охватил помещения по всей их площади. Возгорание удалось ликвидировать к 18:15 силами 10-ти пожарных на 2-х машинах.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы рассказывали, что поджоги в Ломоносовском районе принесли ущерб в 25 млн. рублей.

Фото: Piter.TV