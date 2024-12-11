Поджоги в Ломоносовском районе принесли ущерб в 25 млн. рублей

В результате возгорания сгорели 3 дома и 1 баня.

В правоохранительные органы поступили два сообщения о поджогах в Ломоносовском районе. В результате пожаров пострадало имущество двух местных жителей. Сумма ущерба составляет 25 млн. рублей, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, в полицию обратились 36-летняя предпринимательница из Красного Села и 41-летний водитель из Ломоносова. У обоих имущество сгорело еще в прошлом году – в октябре и декабре. Однако в МВД они сообщили только сейчас.

Женщина подозревает в поджоге бывшую уволенную сотрудницу ее предприятия. По словам предпринимательницы, в последнее время на ее телефон постоянно поступали звонки с угрозами и сообщения от уволенной. В результате предполагаемого поджога сгорел частный дом стоимостью 9,4 млн. рублей.

Водитель из Ломоносова потерял 2 дома и баню, располагавшиеся на Императорской улице в СНТ "Фаворит". По факту обращений обоих пострадавших в полиции возбудили уголовные дела.

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Фото: Piter.TV