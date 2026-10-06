В Кузбассе задержали двоих подростков за поджог релейного шкафа

Школьники решились на преступление из-за обещанных 40 тысяч рублей.

Двое несовершеннолетних граждан задержаны за диверсию на территории Кемеровской области. Подростки подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Соответствующие данные журналистам предоставили в пресс-службе транспортного управления российских правоохранительных органов по Сибирскому округу через социальные сети. Известно, что преступление зафиксировано на перегоне "Судженка - Анжерская". В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ за диверсию.

Путем поджога поврежден релейный шкаф. <…> Задержали подозреваемых в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование на участке Западно-Сибирской железной дороги. пресс-служба УТ МВД по СФО

Правоохранительные структуры в регионе установили, что 15-летние школьники откликнулись на предложение о заработке от неизвестного лица. За материальное вознаграждение в виде 40 тысяч рублей они должны были совершить поджог на железной дороге, а затем вывести из строя релейный шкаф. Оперативники смогли по горячим следам выйти на злоумышленников. работа выполнена представителями транспортной полиции Сибири во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России и УФСБ России по Кузбассу.

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Фото и видео: УТ МВД России по СФО