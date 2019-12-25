Гендиректор "Коломяжского" оказался под арестом по делу о хищении 1 млн рублей

В Петербурге раскрыли схему с поставками не соответствующего ГОСТ материала.

В Петербурге задержали генерального директора АО "Коломяжское" и еще 2 руководителей по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты организовали поставку в солехранилища противогололедного материала, который не соответствовал требованиям ГОСТ. Об этом 5 октября сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Помимо руководителя "Коломяжского", под следствием находятся генеральный директор другого общества и его заместитель. Следствие считает, что схема действовала с сентября 2025 года по март 2026 года.

По версии правоохранителей, фигуранты организовали поставки противогололедного материала по заниженной стоимости. Поставленный материал, как утверждается, не соответствовал установленным требованиям. В результате, по предварительным данным следствия, был причинен ущерб в размере не менее 1 млн руб.

Подозреваемых задержали следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд по ходатайству следствия избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Piter.TV