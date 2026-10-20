Молодой москвич катался на крыше автобуса в Адмиралтейском районе

Свою опасную поездку он снимал на камеру мобильного телефона.

Росгвардейцы Адмиралтейского района задержали жителя Москвы, который решил покататься на крыше автобуса. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером наряд вневедомственной охраны заметил зацепера на автобусном маршруте №27. Свою опасную поездку он снимал на камеру мобильного телефона. На Театральной площади молодой человек попытался сбежать, заметив патрульный автомобиль, однако его догнали.

В результате выяснили, что 18-летний турист неоднократно передвигался по городам таким способом. Этого же парня задерживали за проникновение на крышу здания Государственного Эрмитажа.

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция Петербурга задержала трех юных зацеперов.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии