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Молодой москвич катался на крыше автобуса в Адмиралтейском районе

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Свою опасную поездку он снимал на камеру мобильного телефона.

Росгвардейцы Адмиралтейского района задержали жителя Москвы, который решил покататься на крыше автобуса. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером наряд вневедомственной охраны заметил зацепера на автобусном маршруте №27. Свою опасную поездку он снимал на камеру мобильного телефона. На Театральной площади молодой человек попытался сбежать, заметив патрульный автомобиль, однако его догнали. 

В результате выяснили, что 18-летний турист неоднократно передвигался по городам таким способом. Этого же парня задерживали за проникновение на крышу здания Государственного Эрмитажа. 

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция Петербурга задержала трех юных зацеперов. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: зацепер, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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