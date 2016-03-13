За убийство сестры в 2006 году в парке Сосновая Поляна мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы

Он будет отбывать наказание в в исправительной колонии строгого режима.

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил родную сестру в 2006 году. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2006 года злоумышленник, находясь в парке Сосновая Поляна, на почве личных неприязненных отношений напал на свою сестру и нанес ей не менее 13 ударов ножом в область задней поверхности груди, а также в область шеи.

В 2006 году в парке было обнаружено тело неизвестной женщины. При отработке версии, что к ее убийству могут быть причастны ее родственники и на основании выводов генетической экспертизы, личность женщины была установлена.

В дальнейшем была установлена причастность к совершению преступления ее родного брата, который 29 мая 2024 года был задержан в Республике Дагестан и доставлен в Петербург. Под тяжестью собранных доказательств фигурант признался в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Видео: ГСУ СК РФ по СПб