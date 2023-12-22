Уроженцу Дагестана предъявлено обвинение в убийстве своей родной сестры в 2006 году в Петербурге

Продолжается расследование уголовного дела по статье "Убийство", возбужденного в ноябре 2006 года после обнаружения в парке "Сосновая поляна" тела неизвестной женщины.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своей родной сестры в 2006 году. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Продолжается расследование уголовного дела по статье "Убийство", возбужденного в ноябре 2006 года после обнаружения в парке "Сосновая поляна" тела неизвестной женщины.

Следствием были получены предположительные данные о личности женщины. В 2024 году при проверке версии о причастности к убийству её родственников была проведена генетическая экспертиза, в результате которой удалось установить, что потерпевшей является уроженка Азербайджана 1971 года рождения (35 лет на момент убийства).

Также была получена информация о причастности к совершению преступления её родного 43-летнего брата. Следователями совместно с сотрудниками полиции 29 мая 2024 года в Дагестане он был задержан и доставлен в Петербург.

По версии следствия, 29 ноября 2006 года обвиняемый вместе со своим знакомым в парке нанесли женщине множественные ножевые ранения. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Соучастник разыскивается.

Ранее в Петербурге мобилизованный получил 12 лет колонии за убийство беременной девушки.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб