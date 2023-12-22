В Петербурге мобилизованный получил 12 лет колонии за убийство беременной девушки

Утром 18 мая А. сообщила обвиняемому, что она беременна не от него и что хочет расстаться.

В Петербурге мобилизованный отправлен в колонию строгого режима за убийство беременной девушки. В тот вечер она призналась, что беременна не от него, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Военный суд установил картину происходящего. Днём 17 мая 2023 года обвиняемый Г. заселился со своей девушкой А. в гностичный номер апартаментов. При этом, мужчина знал с декабря 2022 года, что А. беременна.

Утром 18 мая А. сообщила обвиняемому, что она беременна не от него и что хочет расстаться. Г., находящийся в состоянии опьянения, взял со столешницы кухонный нож и не менее 20 раз ударил им девушку по различным частям тела. Также не менее 6 раз он ударил её тупым предметом в область правой и левой половины лица, левой кисти, правой коленной области. Пострадавшая погибла на месте преступления.

Подсудимый вину признал полностью. В суде пояснил, что после совершения убийства он выпал из окна 7 этажа гостиничного номера. Он сильно ударился головой, поэтому не помнит, каким образом он наносил А. удары ножом.

Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

В Ивангороде 41-летний мужчина подозревается в убийстве матери.

Фото: Piter.tv