В Ивангороде 41-летний мужчина подозревается в убийстве матери

Накануне в квартире по улице Текстильщиков было обнаружено тело 71-летней женщины с колото-резаными ранениями.

В Ивангороде мужчина подозревается в убийстве матери. Об этом сообщил СК по Ленинградской области.

Накануне в квартире по улице Текстильщиков было обнаружено тело 71-летней женщины с колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В совершении указанного преступления изобличен сын потерпевшей – 41-летний мужчина.

Предварительно установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанес матери несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемый задержан.

Ранее в Подмосковье мужчина насмерть сбил свою девушку из-за ее желания расстаться.

Фото: Piter.tv