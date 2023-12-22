В Ивангороде 41-летний мужчина подозревается в убийстве матери

В Ивангороде мужчина подозревается в убийстве матери. Об этом сообщил СК по Ленинградской области.
Накануне в квартире по улице Текстильщиков было обнаружено тело 71-летней женщины с колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В совершении указанного преступления изобличен сын потерпевшей – 41-летний мужчина.
Предварительно установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанес матери несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемый задержан.
Ранее в Подмосковье мужчина насмерть сбил свою девушку из-за ее желания расстаться.
Фото: Piter.tv
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