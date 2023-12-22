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В Ивангороде 41-летний мужчина подозревается в убийстве матери
Сегодня, 9:41
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В Ивангороде 41-летний мужчина подозревается в убийстве матери

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Накануне в квартире по улице Текстильщиков было обнаружено тело 71-летней женщины с колото-резаными ранениями.

В Ивангороде мужчина подозревается в убийстве матери. Об этом сообщил СК по Ленинградской области.

Накануне в квартире по улице Текстильщиков было обнаружено тело 71-летней женщины с колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В совершении указанного преступления изобличен сын потерпевшей – 41-летний мужчина.

Предварительно установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанес матери несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемый задержан.

Ранее в Подмосковье мужчина насмерть сбил свою девушку из-за ее желания расстаться.

Фото: Piter.tv

Теги: ивангород, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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