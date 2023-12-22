В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с запросом об аресте обвиняемого.

В Подмосковье мужчина насмерть сбил свою девушку из-за ее желания расстаться. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 26 мая вблизи кафе на Минском шоссе. В ходе конфликта мужчина целенаправленно сбил свою сожительницу после того, как та решила прекратить их отношения. Женщина скончалась от полученных переломов. Водителя задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "убийство". В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с запросом об аресте обвиняемого.

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Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области