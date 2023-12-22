В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

В Приморье большегруз столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили в краевой полиции.

Инцидент произошел утром 28 мая в районе 723 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток. По предварительной версии, водитель Volvo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего совершил столкновение с большегрузом Nissan Note.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Водитель большегруза не пострадал. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области водитель легковушки выжила после столкновения с грузовиком.

Видео: Telegram / Полиция Приморье