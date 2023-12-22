В результате ДТП ее с различными травмами доставили в больницу.

В Новосибирской области водитель легковушки выжила после столкновения с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел вечером 26 мая в Черепановском районе. Водитель Toyota Cresta при совершении обгона не справилась с управлением при завершении обгона и столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, а после с попутным грузовым Volvo. В результате ДТП ее с различными травмами доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Машина была полностью разбита.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии семь человек пострадали в ДТП.

Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области