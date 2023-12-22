Причина аварии устанавливается.

В Башкирии семь человек пострадали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел на 73-м километре Уфа – Инзер – Белорецк вблизи деревни Тереклы. Легковой автомобиль "Лада Веста" столкнулся с иномаркой Volkswagen. В каждой из машин находились по четыре человека.

В результате ДТП пострадали семь человек, из них четверо детей. Их доставили в ближайшую больницу Уфы. Затруднения движения на автодороге не допущено. Причина аварии устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Луге столкнулись мотоцикл и иномарка.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан