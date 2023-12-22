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В Башкирии семь человек пострадали в ДТП

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Причина аварии устанавливается.

В Башкирии семь человек пострадали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел на 73-м километре  Уфа – Инзер – Белорецк вблизи деревни Тереклы. Легковой автомобиль "Лада Веста" столкнулся с иномаркой Volkswagen. В каждой из машин находились по четыре человека.

В результате ДТП пострадали семь человек, из них четверо детей. Их доставили в ближайшую больницу Уфы. Затруднения движения на автодороге не допущено. Причина аварии устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Луге столкнулись мотоцикл и иномарка.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан

Теги: башкирия, дтп, пострадавшие, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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