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В Луге столкнулись мотоцикл и иномарка
Сегодня, 15:44
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В Луге столкнулись мотоцикл и иномарка

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Мальчиков доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Лужском районе Ленобласти проводится проверка по факту ДТП. Накануне, 23 мая, в 16:40 у дома 42 на улице Свободы байкер, управляя мотоциклом и  двигаясь по второстепенной дороге, влетел в автомобиль "Фольксваген", которым управляла 65-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток. На пассажирском сидении находился его ровесник. В результате ДТП молодые люди получили травмы. Мальчиков доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители начали проверку. Известно, что байкер не предоставил преимущество иномарке в движении. На перекрестке автомобиль и мотоцикл столкнулись. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Калининском и Колпинском районах ограничат проезд.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дтп в луге, луга, мвд, пострадали дети, проверка, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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