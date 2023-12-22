В Луге столкнулись мотоцикл и иномарка

Мальчиков доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Лужском районе Ленобласти проводится проверка по факту ДТП. Накануне, 23 мая, в 16:40 у дома 42 на улице Свободы байкер, управляя мотоциклом и двигаясь по второстепенной дороге, влетел в автомобиль "Фольксваген", которым управляла 65-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток. На пассажирском сидении находился его ровесник. В результате ДТП молодые люди получили травмы. Мальчиков доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители начали проверку. Известно, что байкер не предоставил преимущество иномарке в движении. На перекрестке автомобиль и мотоцикл столкнулись. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv