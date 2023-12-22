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В Калининском и Колпинском районах ограничат проезд
Сегодня, 14:52
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В Калининском и Колпинском районах ограничат проезд

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Специалисты будут заниматься реконструкцией теплосетей и ремонтировать дорогу.

В Калининском и Колпинском районах введут ограничения на дорогах. На Свердловской набережной ограничат движение транспорта в связи ремонтом дороги. Речь идет об участке от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы. Ограничения будут действовать с 27 по 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В Колпинском районе с 27 до 30 мая специалисты будут заниматься реконструкцией теплосетей. В связи с этим закрывается движение транспорта в поселке Понтонный по Парковой улице. Речь идет об участке от Фанерной улицы к Клубной улице, по Клубной улице в направлении от Парковой улицы к улице Варвары Петровой.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 26 мая будет закрыто движение транспорта по Костромскому проспекту.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ограничат проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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