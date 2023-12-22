С 26 мая будет закрыто движение транспорта по Костромскому проспекту

Ограничивается движение транспорта по улице Руднева.

В Выборгском районе с 27 мая ограничивается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Ограничения снимут 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В связи с производством работ по строительству газопровода на Костромском проспекте у пересечения с улицей Сергея Марго 28 мая ограничат движение. Уже 29 мая дорога будет свободна.

Объезд: улица Сергея Марго, Ярославский проспект, Мышкинская улица, Удельный проспект, Олонецкая улица, Громовская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе с 26 мая ограничат проезд сразу на нескольких улицах.

Фото: Piter.tv