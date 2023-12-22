В Василеостровском районе с 26 мая ограничат проезд сразу на нескольких улицах

В районе будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей, работы по прокладке водопроводной сети, ремонт дорог.

На Васильевском острове пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим на нескольких улицах ограничивается движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 26 мая по 15 октября ограничивается движение транспорта по 13-й линии В.О. от Среднего проспекта В.О. до Большого проспекта В.О. Кроме того, до 2 июля будет ограничено движение транспорта по Косой линии от Детской улицы до 24-25-й линий В.О. С 27 мая до 15 июня ограничат проезд по 24-25-й линиям В.О. у пересечения со Средним проспектом В.О. с закрытием движения по 24-25-й линиям В.О. в направлении от Среднего проспекта В.О. к Малому проспекту В.О. и от Большого проспекта В.О. к Среднему проспекту В.О.

Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О. Пресс-служба ГАТИ

Известно, что до 2 октября по боковому проезду Наличной улицы (четная сторона) будут проводиться работы по прокладке водопроводной сети. В связи с этим ограничивается движение от улицы Нахимова до Малого проспекта В.О.

Кроме того, на Васильевском острове специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие. На один день ограничат движение транспорта по Кадетской линии В.О. у набережной Макарова, с закрытием движения по набережной Макарова в направлении от Кадетской линии В.О. к Тучкову мосту.

Отметим, что с 27 по 29 мая будет ограничено движение транспорта по набережной реки Смоленки от Камской улицы до 4-5-й линий В.О., по набережной Макарова от 4-5-й линий В.О. до Малого проспекта В.О. и от Тучкова моста до Биржевого моста с закрытием движения по набережной Макарова в направлении от Тучкова моста к Биржевому мосту, включая перекрестки.

Объезд: Кадетская линия В.О., Университетская набережная, Биржевая площадь, 8-9-я линии В.О., Средний проспект В.О., 2-3-я линии В.О., Ждановская набережная, Ждановская улица, мост Бетанкура, Уральская улица, проспект Добролюбова, Тучков мост, 10-11-я линии В.О., Малый проспект В.О. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ