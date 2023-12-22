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Закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки
Сегодня, 11:44
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Закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки

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Проезд будет закрыт с 26 мая по 19 июня.

В Адмиралтейском районе закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки. Речь идет об участке от Матисова переулка до набережной реки Мойки. Проезд будет перекрыт с 26 мая по 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Матисов переулок, улица Александра Блока, Перевозная улица, Банный мост, улица Декабристов, Английский проспект, набережная реки Мойки, Матисов мост.

Пресс-служба ГАТИ

С 27 мая до 31 мая будут проводиться работы по реконструкции кабельной сети. В связи с этим  ограничивается движение транспорта по Садовой улице. Речь идет об участке от Большой Подьяческой улицы до Вознесенского проспекта.

Ранее мы писали, что до 26 мая ограничивается движение транспорта по проспекту Испытателей.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, закрывается проезд, набережная реки пряжки, ограничивается проезд, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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