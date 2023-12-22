Ограничения будут действовать с 23 по 26 мая.

В Приморском районе пройдут работы по прокладке газопровода. В связи с этим ограничивается движение транспорта по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 23 по 26 мая. Речь идет об участке от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по съездам с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ