В Приморском районе пройдут работы по прокладке газопровода. В связи с этим ограничивается движение транспорта по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать с 23 по 26 мая. Речь идет об участке от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по съездам с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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