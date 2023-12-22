Закрывается движение транспорта по съездам с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД

Будет заблокирован проезд по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону Ленинградской области.

В Красногвардейском районе закроется движение транспорта по съездам с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 24 мая (06:00) по 27 мая (05:00) будут проводиться дорожные работы. Специалисты будут заниматься ремонтом. Кроме того, будет заблокирован проезд по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону Ленинградской области.

Объезд: Муринская дорога, улица Руставели. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 23 мая ограничивается движение транспорта по набережной Макарова.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv