Закрывается движение транспорта по съездам с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД

В Красногвардейском районе закроется движение транспорта по съездам с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С 24 мая (06:00) по 27 мая (05:00) будут проводиться дорожные работы. Специалисты будут заниматься ремонтом. Кроме того, будет заблокирован проезд по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону Ленинградской области.
Объезд: Муринская дорога, улица Руставели.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 23 мая ограничивается движение транспорта по набережной Макарова.
Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv
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