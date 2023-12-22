С 23 мая ограничивается движение транспорта по набережной Макарова

Движение закроют по набережной Макарова в направлении от 2-3-й линий В.О. к 1-й линии В.О.

На Васильевском острове ограничивается движение транспорта по набережной Макарова. С 23 по 24 мая будут проходить работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от от 2-3-й линий В.О. до Биржевого моста, включая перекрестки. Кроме того, движение закроют по набережной Макарова в направлении от 2-3-й линий В.О. к 1-й линии В.О. и Кадетской линии В.О., включая перекресток с Малым проспектом В.О.

Ранее мы писали, что с 21 мая троллейбусы №№ 10 и 11 будут курсировать по измененному маршруту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ