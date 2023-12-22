На Васильевском острове пройдут дорожные работы.

В Петербурге пройдут дорожные работы по Большому проспекту В.О. С 21 мая троллейбусы №№ 10 и 11 будут курсировать по измененному маршруту. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Троллейбус № 10 будет направлен от остановки "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до площади Морской Славы. Кроме того, он будет курсировать от остановки "Хасанская улица" по Хасанской улице, далее проедет по улице Коммуны, затем по проспекту Косыгина, после по Заневскому проспекту, затем по мосту Александра Невского, автобус повернет на Невский проспекту и проедет до Малой Морской улицы, по Малой Морской улице, далее к Исаакиевской площади, затем по Конногвардейскому бульвару до станции "Площадь Труда".

Троллейбус №11 будет направлен от остановки "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до площади Морской Славы. От остановки "Улица Маршала Тухачевского" автобус проедет по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Новочеркасскому проспекту, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту, далее по действующей трассе до Адмиралтейского проспекта.

Ранее мы писали, что в Петербурге тестируют новые информационные пилоны на остановках.

Фото: Piter.tv