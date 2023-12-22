В Петербурге тестируют новые информационные пилоны на остановках

На остановках общественного транспорта в Петербурге вместо информационных пилонов с черными плакатами установили информационное оборудование с использованием плакатов со светлым фоном. Проект реализуется по просьбам пассажиров, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 20 мая.
В пилотный перечень вошли восемь адресов: на Исполкомской, Херсонской, Новгородской улицах, Лиговском, Невском и Московском проспектах.
В случае успешной реализации проекта обновленное информационное оборудование появится на всех остановках в рамках проведения работ по обновлению транспортной информации.
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Также в ведомстве напомнили, что порча информационного оборудования – прямой ущерб бюджету Петербурга. Вандализм грозит нарушителю административной и уголовной ответственностью.
Ранее мы рассказывали о том, что началось строительство двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской развязке.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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