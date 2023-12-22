В Петербурге тестируют новые информационные пилоны на остановках

В пилотный перечень вошли восемь адресов.

На остановках общественного транспорта в Петербурге вместо информационных пилонов с черными плакатами установили информационное оборудование с использованием плакатов со светлым фоном. Проект реализуется по просьбам пассажиров, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 20 мая.

В пилотный перечень вошли восемь адресов: на Исполкомской, Херсонской, Новгородской улицах, Лиговском, Невском и Московском проспектах.

В случае успешной реализации проекта обновленное информационное оборудование появится на всех остановках в рамках проведения работ по обновлению транспортной информации. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Также в ведомстве напомнили, что порча информационного оборудования – прямой ущерб бюджету Петербурга. Вандализм грозит нарушителю административной и уголовной ответственностью.

Ранее мы рассказывали о том, что началось строительство двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской развязке.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга