Более 30 водителей без лицензий задержаны во время проверок такси в Петербурге

Таксистов лишали машин прямо на улицах.

С 15 по 25 сентября в Санкт-Петербурге прошёл масштабный рейд по выявлению нарушений среди таксистов. Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, в проверках участвовали сотрудники ведомства, СПб ГКУ "Организатор перевозок", а также инспекторы Госавтоинспекции.

За этот период было проведено 28 мероприятий в местах наибольшего скопления нелегальных перевозчиков. Проверено 178 автомобилей такси. В результате сотрудники ГИБДД составили 56 административных материалов.

Более 30 водителей осуществляли перевозки без специальных разрешений. Их автомобили изъяты и направлены в отделы полиции. У 12 таксистов выявлены технические неисправности машин, 5 человек управляли транспортом без права на соответствующую категорию, ещё 9 нарушили правила дорожного движения.

По данным Комитета по транспорту, за 9 месяцев текущего года в Петербурге изъято свыше 200 автомобилей водителей, работавших с нарушением законодательства.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту