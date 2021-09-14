Таксопарки Петербурга потребовали разрешить работу авто ниже четвертого экокласса

"Нацавтосоюз" просит Смольный ослабить экологические нормы для городских такси.

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в правительство Санкт-Петербурга с предложением внести изменения в закон о такси. Организация просит разрешить эксплуатацию автомобилей, которые не соответствуют требованию четвертого экологического класса. Об этом сообщает "ДП".

Речь идет о машинах, выпущенных в период действия временных послаблений, введенных весной 2022 года. Тогда, из-за перебоев с поставками комплектующих, в России разрешили производство автомобилей всех экологических классов, включая нулевой.

В июле 2023 года власти Петербурга приняли закон, который установил для такси минимальный порог — не ниже четвертого экокласса. Однако, по данным НАС, многие таксопарки успели закупить автомобили более низкого класса. С мая 2022 по сентябрь 2023 года на рынке было реализовано свыше 327 тыс. таких машин Lada.

В организации отметили, что внесение изменений позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральным и сократить экономические потери перевозчиков. В НАС также подчеркнули, что "риска дополнительного загрязнения окружающей среды не будет, так как данные автомобили уже находятся в эксплуатации".

Ранее сообщалось, что в текущем навигационном сезоне в Петербурге запустили 22 новых водных маршрута.

Фото: Piter.TV