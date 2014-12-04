В текущем навигационном сезоне в Петербурге запустили 22 новых водных маршрута

По словам главы Агентства внешнего транспорта Геннадия Дедкова, создание реестра маршрутов является частью программы цифровой трансформации городской транспортной системы.

Нынешний сезон ознаменовался появлением сразу 22 новых туристских маршрута по живописным рекам и каналам Санкт-Петербурга. Благодаря открытию нового причала на реке Карповке стартовали увлекательные путешествия, включая такие направления, как "Утренняя прогулка по Карповке", осмотр знаменитого Елагина острова с водной глади, а также услуга "водного такси". К ним присоединились тематические экскурсии "Сердце Петербурга" и "Ожерелье Северной столицы".

Для удобства туристов и местных жителей вся эта разнообразная палитра водных экскурсий собрана в единой информационной платформе "Петербургские морские и внутренние транспортные линии" ("ПМВТ"). Система помогает выбрать оптимальные варианты прогулок и сравнить предложения разных операторов.

По словам главы Агентства внешнего транспорта Геннадия Дедкова, создание реестра маршрутов является частью программы цифровой трансформации городской транспортной системы. Это обеспечивает прозрачный и удобный доступ пользователей к актуальной информации. Для владельцев плавсредств теперь доступно заранее составленное расписание швартовки к причалам, облегчающее организацию рейсов.

Рост числа водных маршрутов стал возможен благодаря развитию прибрежной инфраструктуры. Сегодня в Петербурге действует около 143 причальных объектов, причем значительная часть принадлежит городу.

Ранее мы сообщили о том, что Невский проспект останется без летних веранд в 2026 году.

Фото: Piter.TV