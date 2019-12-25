Невский проспект останется без летних веранд в 2026 году

Действующие договоры останутся в силе до окончания срока их действия, однако продлевать их администрация не планирует.

Одна из центральных магистралей Петербурга — знаменитый Невский проспект — летом 2026 года лишится привычных летних веранд. Решение принято администрацией города, которая намерена сохранить ограничение на установку временных посадочных зон на пешеходной артерии. В комитете имущественных отношений (КИО) подтвердили изданию "Коммерсантъ СПб", что заключение новых контрактов на размещение открытых пространств на Невском прекратится.



Финансовые итоги минувшего лета оказались неблагоприятными для ряда ресторанов: многие владельцы кафе и ресторанов пожаловались на сокращение выручки на 20–50% по сравнению с показателем 2024 года. Причина столь серьезного снижения состоит в неожиданном запрете, введённом властями перед открытием ресторанного сезона, из-за чего предприниматели не успели перестроить бизнес-процессы под изменившиеся обстоятельства. По информации КИО, районы расположения летних кафе на Невском проспекте исключены из утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) по причине систематических нарушений установленных требований.



Действующие договоры останутся в силе до окончания срока их действия, однако продлевать их администрация не планирует. Новые контракты на размещение веранд на следующий и последующие годы также заключаться не будут. Владельцы заведений отмечают снижение количества клиентов и общую потерю прибыли, варьирующуюся от скромных 10% до внушительных 50%. Несмотря на отсутствие веранд, падение оборотов далеко не всегда связано с этим обстоятельством.



Ряд ресторанов столкнулся с необходимостью оптимизации издержек, сокращая рабочие часы и распродавая мебель и инвентарь, предназначенные для летней эксплуатации. Тем временем, рестораны на прилегающих к Невскому улицам сохранили возможность установки террас в течение сезона 2025 года.



