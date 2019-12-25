Благоустройство аллеи Чернобыльцев завершается в Петербурге

Выполнены уже свыше 65% необходимых мероприятий.

Приморский район Петербурга близок к завершению благоустройства аллеи Чернобыльцев, где выполнены уже свыше 65% необходимых мероприятий.

Сегодня в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина заявили, что вскоре эта зона превратится в дополнительное приятное пространство для прогулок и досуга местных жителей.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство скейт-площадки рассматривается в парке Героев-Пожарных. Данная инициатива родилась после многочисленных обращений местных жителей, обеспокоенных судьбой популярной среди молодежи площадки. Как пояснил комитет, сооружение было разобрано в связи с истечением срока безопасной эксплуатации спортивного оборудования. Демонтаж обусловлен необходимостью исключить потенциальные риски травм и повреждений среди посетителей парка.

Фото: пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина