Благоустройство скейт-площадки рассматривается в парке Героев-Пожарных

Вопрос о восстановлении скейт-площадки в парке Героев-Пожарных находится на рассмотрении профильного комитета по благоустройству Петербурга. Такую информацию озвучил депутат законодательного органа Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

Данная инициатива родилась после многочисленных обращений местных жителей, обеспокоенных судьбой популярной среди молодежи площадки. Как пояснил комитет, сооружение было разобрано в связи с истечением срока безопасной эксплуатации спортивного оборудования. Демонтаж обусловлен необходимостью исключить потенциальные риски травм и повреждений среди посетителей парка.

Андрей Рябоконь выразил надежду, что скейт-площадка вскоре вернется в эксплуатацию и станет доступным пространством для занятий спортом подрастающего поколения: "Верю, что скоро дети и подростки вновь получат удобное место для катания на скейтах".

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей